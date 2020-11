Der Essener FDP-Landtagsabgeordnete Ralf Witzel hat sich mit seiner Stimme im Parlament dafür eingesetzt, dass Schulen und Sporthallen eine Unterstützung vom Land beim Erwerb von mobilen Luftfilteranlagen erhalten.

Zur Verbesserung der Luftqualität in Unterrichtsräumen mit schlechter Lüftungssituation hat der Landtag ein neues Sonderprogramm über 50 Millionen Euro beschlossen. Die FDP ermuntert die Essener Schulen, diese Fördermittel abzurufen. „Beim intensiven Austausch zwischen Land und kommunalen Verantwortlichen sowie den Schulträgern und ihren Leitern hat sich herausgestellt, dass nicht alle Schulgebäude und Unterrichtsräume zufriedenstellend zu belüften sind", erklärt Witzel. "Diese Räume werden aufgrund des höheren Infektionsrisikos derzeit oft nicht genutzt, was die Raumknappheit an einigen Standorten verschärft. Um hier Abhilfe zu schaffen, können zeitnah mobile Luftfiltergeräte eingesetzt werden. Zur Reduzierung möglicher Gesundheitsrisiken werden mit dem 50 Millionen schweren Sonderprogramm einmal mehr finanzschwache Städte wie Essen prioritär gefördert.“Die FDP hält weiterhin am Vorrang von Präsenzunterricht fest, da dieser allen Kindern die größten Bildungschancen bietet, und möchte hierfür die bestmöglichen Bedingungen bieten, um das Infektionsgeschehen weiter einzudämmen.