Viel Schatten über dem Regenbogen

In der Planckstraße, dort, wo an den Häusern Fahrstühle angebaut wurden, um die Penthousewohnungen zu erreichen, liegt hinter den Häusern ein großer Spielplatz. Vor dem großen Umbau hing am Eingang ein großes buntes Metallschild mit dem Aufdruck „Regenbogenspielplatz“. Heutzutage kann man kaum erkennen, dass dort ein Spielplatz überhaupt existiert. Der Blick wird durch widerrechtlich parkende Fahrzeuge versperrt, ein altes Spielplatzschild hinter dem unansehnlichen Tor weist darauf hin, dass es weiter hinten einen Spielplatz gibt. Ein wahrhaft trauriger Anblick.

Eine Mutter und ihre dreijährige Tochter kontaktierten die SPD Holsterhausen, es wurde für den 10.07.2020 ein Besichtigungstermin vereinbart. SPD-Ratskandidatin Julia Jankovic sowie die beiden Kandidaten für die Bezirksvertretung, Iris Dziura und Benno Justfelder, trafen sich mit mehreren Müttern und ihren kleinen Kindern im „Schattenreich des Spielplatzes“. Die Fläche ist sehr groß und umrahmt von den renovierten Gebäuden mit neu angebrachten Balkonen. Die zu den Parterrewohnungen gehörenden Gärten grenzen an den weit läufigen Spielplatz an. Wie die Mütter berichteten, wird der Spielplatz kaum angenommen. Das hat unterschiedliche Ursachen. Am Eingang fehlt das große Regenbogenschild über dem abschließbaren Eingangstor aus der Zeit vor dem großen Umbau. Wenn dann noch falsch parkende Fahrzeuge den Blick auf den Eingang des Spielplatzes versperren, kann niemand mehr erkennen, was sich dort befindet. BV-Kandidat und Vorsitzender der SPD Holsterhausen, Benno Justfelder, wohnt in der Nachbarschaft und hat den Umbau der Häuser mitverfolgt: „Der Aufbau der Penthousewohnungen und die Installation der Balkone hat sehr lange Zeit in Anspruch genommen, der Spielplatz musste während der Bauphase geschlossen werden. Der demografische Wandel in Holsterhausen hat dazu geführt, dass sichtbar mehr Kinder hier wohnen. Das ist eine sehr positive Entwicklung. Jetzt gilt es, bessere und mehr Spielmöglichkeiten zu schaffen, denn Kinder haben das Recht dazu. Laut der Spielraumanalyse der Stadt vom Mai 2020 liegt Holsterhausen auf diesem Feld weit hinten mit 47% bei der Versorgung mit Spielmöglichkeiten. Deshalb muss der Regenbogenspielplatz in der Planckstraße attraktiver gestaltet werden.“

Die anwesenden Mütter beklagten eine ganze Reihe von Dingen, die unbedingt angestellt werden müssten. An der Rutsche fehlen die Schutzmatten sowohl an der Leiter als auch unter dem Ende der Rutschfläche. Eine kaputte Bank steht neben einer neu installierten Bank. Es fehlen aber noch mindestens drei weitere Bänke auf dem großen Areal. Die Mütter stellten fest, dass der Sand in der Zwischenzeit schon mal ausgetauscht wurde. Vor dem Sandkasten steht eine Wippe. Ein paar Schutzmattenquadrate fehlen. Die Pflasterung ist uneben. Der hohe Bewuchs von Sträuchern zwischen den Bäumen lässt den Blick auf die spielenden Kinder im unteren Bereich des Spielplatzes nicht zu. Auf der großen Wiese kann wegen der beiden kleinen gegenüber liegenden Tore Fußball gespielt werden. Eine große Schaukel bietet zwei Kindern Platz. Daneben stehen drei Reckstangen in unterschiedlicher Höhe. Nach Meinung der Mütter fehlt ein Spielturm, für den auf jeden Fall noch genug Platz da ist.

SPD Ratsfrau Julia Jankovic sieht es mehr als notwendig an, diesen wunderbar gelegenen und großen Spielplatz zu stärken: „Der Regenbogenspielplatz hat schon viele Generationen begeistert und so soll es auch bleiben. Deswegen werden wir alle Stellen beauftragen, den Spielplatz sinnvoll und sicher für unsere Kleinsten wieder herzurichten. Insbesondere da wir durchgesetzt haben, dass der Spielplatz an der Suarezstraße bald erneuert wird, ist es wichtig auch in der Übergangszeit eine Ausweichfläche zu haben. Deswegen muss schnell etwas passieren. Die Anregung, Spielplätze auch per App zu pflegen, nehmen wir auch gerne mit. Eine tolle Idee, um Spielflächen bekannt zu machen und Mängel unkompliziert zu melden. Anregungen für neue Spielflächen nehmen wir auch gerne entgegen.“

Die SPD Bezirksvertretungskandidatin Iris Dziura ist quasi Nachbarin des Spielplatzes. Ihr schweben schon pragmatische Lösungen vor: „Um diesen wunderschönen und geschützten Spielplatz im Innenhof an der Planckstraße aus dem Dornröschenschlaf zu wecken, fehlt es eigentlich nicht an vielem. Neben weiteren Sitzmöglichkeiten fehlt es vor allem an Müllbehältern. Die vorhandenen Behälter quollen bei unserem Besuch über. Dieses Problem gibt es auf zahlreichen unserer Spielplätze und wäre durch Verdoppelung der Entsorgungsintervalle sofort zu beheben. Da wir ohnehin weniger als 50% Spielfläche zur Verfügung haben, kann man wenigstens 100% Müllentsorgung erwarten. Besonders beeindruckt haben mich die konkreten Vorschläge der Kinder. Ein Bodentrampolin und ein Klettergerüst stehen ganz oben auf der Liste und sollten bei der Planung Berücksichtigung finden. Auch sollte geprüft werden, ob an der große Rückfassade eines angrenzenden Gebäudes eine Kletterwand angebracht werden oder in Kooperation mit der Jugendhilfe oder einer anderen Einrichtung, eine Kunstaktion stattfinden kann.“

Die SPD Holsterhausen kümmert sich seit 2002 konkret um den Zustand der Holsterhauser Spielplätze. Es gibt noch viel zu tun auf den Spielplätzen, die vieles darüber aussagen, welche Qualität ein Wohnquartier hat.