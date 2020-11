IKEA Produkt wird zum Designer Unikat

Welcher Mann hat das nicht schon einmal gehört;

Schatz das habe ich mir Leid gesehen.

Männer das bedeutet Arbeit, Angstschweiß und manchmal Ärger.

In diesem Fall ging es um eine Lampe von IKEA.

Eigentlich ganz „schön“ sie tut was sie soll und spendet Licht.

Aber das reicht den Frauen leider nicht.

Wir machen nun aus der Lampe ein Designer Stück und Unikat.

Bei einem Strandspaziergang wurde vor Jahren ein Stück Treibholz gefunden und Mitgenommen.

Es lag zum Trocknen im Keller, bis es durch Zufall wieder aufgetaucht ist, leider.

Gut es musste "noch mal" drei Monate nachtrocknen, dazu konnte ich die Frau überreden.

Aber die Zeit war nun gekommen, ich musste ran.

Also zuerst die alte Lampe auseinander nehmen. Das geht ganz einfach.

An der Fassung sind zwei Kunststofflaschen, die nur mit einem Schraubendreher Entriegeln und dann abziehen. Danach das Unterteil der Fassung mit dem Kabel herausziehen und die Drähte aus dem Klemmverschluss entfernen. Dann die Zugentlastung entfernen und das Kabel aus dem Rohr ziehen.

Jetzt das Stück Treibholz mit einem langen Spiralbohrer der Länge nach durchbohren.

Das alte Führungsrohr der Lampe mit einer Metallsäge durchtrennen und auf die gewünschte Länge anpassen. Wichtig die Schnittstelle entgraten, damit das Kabel später nicht beschädigt wird.



Den alten Lampenfuß in das Treibholz stecken und das Kabel wieder einziehen. Dann den oberen Teil der Lampe in das Treibholz stecken das Kabel auch hier einziehen.

Die Zugentlastung wieder montieren und die Kabelenden wieder in die Fassung einrasten lassen.

Dann den oberen Teil der Fassung wieder aufstecken.

Das Kabel dann durch den Lampenfuß auf Spannung zurückziehen.

Sollte das Treibholz nicht fest auf dem Lampenfuß sitzen, dann noch etwas Silikon in die Bohrlöcher oben und unten spritzen. Am nächsten Tag ist es fest.

Alles in Allen hat es 45 Minuten gedauert.

Die Frau ist glücklich und ich habe erst mal wieder Ruhe!

Leider habe ich noch ein Stück Treibholz im Keller, aber bitte nicht weiter sagen.