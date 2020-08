Der Fischlaker Künstler Roger Löcherbach hatte erschrocken feststellen müssen, dass sein im Dezember 2016 offiziell enthülltes Figurenpaar „Musica und Herold“ am Werdener Platz der Feintuchwerke Opfer von Vandalismus geworden war. Der sitzenden Frauenfigur wurde eine Hälfte des vergoldeten Horns abgebrochen. Barbara Schröder vom Kultur- und Geschichtsverein Werden hatte jahrelang gekämpft für die Aufstellung der Holzskulpturen unweit der Folkwang Universität der Künste. Entsetzt meldete sie den Fall der Stadt, die die Versicherung einschaltete. Der Schaden von rund 1.200 Euro wird übernommen. Nun machte sich Löcherbach an die Reparatur. Wo er schon dran war, verschloss er auch einige schrumpfungsbedingte Risse, durch die Wasser ins Holz eindringen konnte. Um ganz sicher zu gehen, bekam das Paar metallische „Helme“ aufgesetzt. Gut gelöst: Aus einem ärgerlichen Fall von sinnlosem Vandalismus wurde ein spannender Fall von „Work in progress“.