HEIMAT !♥!♥!

Ruhrgebiet



ESSEN-Werden

Evangelische Kirche

im Essener Stadtteil WERDEN

in der Heckstraße

( diese Kirche wird seit ungefähr 1900´ genutzt, Baubeginn war 1897...hier der link zur wikipedia)

Viele Erinnerungen...

in Essen-Werden,

in Essen-Kettwig ... und überhaupt und soooo´

eigentlich in nahezu jeder Essener´ Ecke...

es ist nun einmal meine Geburtsstadt :-)

Auch erinnere ich mich in manchen Ecken´dieser Ortschaften auch an

Begebenheiten, die mir mein Vater mal´ erzählt hatte...

und schwupps´... sind die alten "Verbindungen" zu diesem Stadtteilen wieder voll´ da!

andere Ansicht :-) 2021@ana

Kirchen!

Besondere Architektur...

und die evangelische Kirche in Werden mag ich eben besonders´...gerne ...

Gedanken

Gefühle

und immer wieder...

Erinnerungen ...

Einige Ansichten, aus eben meiner Sicht gemacht...

und weiter ging es mit einer lieben Freundin... durch Werden :-)))

Schöne Heimat!♥

---------------------------------------------------------------------------------------♥

KIRCHEN

