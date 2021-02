Bereits am 30. Juni 2020 kam es zu einem Ladendiebstahl in einer real-Filiale an der Haedenkampstraße in Essen. Der mutmaßliche Täter steckte mehrere Waren ein und verließ das Geschäft, ohne dafür zu bezahlen.

Der Unbekannte war komplett schwarz gekleidet, trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz und eine Brille. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Sehr auffällig war seine Gehhilfe (Krücke) mit rotem Griff.

Die Polizei veröffentlicht in diesem Zusammenhang Fotos aus einer Überwachungskamera. Hier gelangt man zu der Fahndung mit den Bildern:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-ladendiebstahl.

Wer den Mann auf den Fotos erkennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, meldet sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen.