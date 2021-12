Weihnachtsmarkt in Essen



Wir waren in der Innenstadt von Essen unterwegs. Einen Weihnachtsmarkt wie es in den vergangenen Jahren gegeben hat, findet auch im Jahr 2021 nicht statt.

Es fehlen die auswärtigen Gäste, die mit Bussen angereist sind. Es war eine gespenstige Ruhe in den Straßen. Natürlich der PANDEMIE geschuldet. Auch schrecken die erhöhten Preise in der Gastro zurück.

Auffallend waren die vielen Bettler, die ein paar Euros forderten.

Beschämend fand ich, die schlechte Lichtinstallationen. Auf dem Kennedy Platz waren mehrere Lichterketten defekt.

Auch das Essenerkrippenland vom 27.11.2021 - 09.01.2022, haben wir bei dem Rundgang nicht gefunden.

So kann Essen nicht punkten. Es müssen Ideen her, die diese Zeit in ein neues Weihnachtslicht erstrahlen lässt.