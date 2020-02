Sonntag: Konferenz für Klima und Nachhaltigkeit Eine Premiere findet am morgigen Sonntag, 16. Februar, in der Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, statt: Erstmals geht dort von 11 bis 16 Uhr die Konferenz der Essener Plattform für Klima & Nachhaltigkeit unter dem Motto "Gemeinsam für Stadtwandel" über die Bühne.

Die Idee zur Konferenz, in der erstmals die ganze Palette der Essener Initiativen rund um Klima und Nachhaltigkeit vertreten sein werden, entstand am Rande des "Markt for Future" im letzten Jahr. Die Veranstalter: "Die Essener Initiativen haben festgestellt, dass unsere Klima-, Umwelt- und Naturschutzthemen - von Nachhaltigkeit und Ernährung über Grünflächen und Baumschutz, von Mobilität bis hin zu erneuerbaren Energien usw. - zwar extrem vielseitig sind, aber uns die gemeinsame Sorge um die Zukunft und die Ernsthaftigkeit der Klima- und Umweltkrise alle verbindet. Aber: Es gab noch kein gemeinsames Format, um mithilfe der vielen Engagierten unserer Gesellschaft, unsere Stadt von der Wichtigkeit unserer Themen und auch der Ernsthaftigkeit unserer vielen Klima- und Umweltkrisen zu einem ernsthaften Umlenken und Umdenken zu bringen."

Im Überblick

Die Besucherinnen und Besucher der Konferenz - der Eintritt ist übrigens frei, um Spenden wird gebeten - dürfen sich auf diese Programmpunkte freuen:

11 Uhr: "Begeisterungsvortrag" Heinrich Strößenreuther, Vorstand German Zero e.V. / Mitinitiator des Berliner Mobilitätsgesetzes

11.30 Uhr bis 12.30 Uhr: Stadtwandel-Gezwitscher: Vorstellung von Initiativen

12.30 bis 13.30 Uhr: Tabletalks und Suppe

13.30 bis 15 Uhr: Aufruf zu verschiedenen Themenforen; zum Beispiel: Radentscheid, Bebauung von Grünflächen, Vernetzung

15 bis 16 Uhr: Abschluss; kurze Vorstellung der Forenergebnisse

15.15 Uhr: Kurzer Vortrag zur Klimakollekte

15.30 bis 16 Uhr: Musik Simon Wehden; Poetry Slam Christopher F