Von Dezember bis Februar gehören die Lachmöwen, verstärt durch ziehende Artgenossen aus Nord- und Osteuropa, zu den häufigsten Wintergästen an den Flüssen und Seen unserer Großstädte. Auch an den beiden Altendorfer Seen dominieren die Lachmöwen zahlenmäßig und akkustisch. Die an sich schon lauten Möwenschreie klingen in der Gruppe noch lauter..

Die Möwen sind recht gesellig und warten in größeren Gruppen auf dem Wasser, auf Geländern und Brücken, dass etwas passiert. An Menschen und selbst Hunde haben sie sich schnell gewöhnt und können sehr gut einschätzen, ob und wann ihnen Gefahr droht. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, wenn einer der Artgenossen auf seinen elegant ausgeführten Gleitflugrunden um den See etwas Verwertbares aufspürt. Aus den eben noch friedlichen Vögeln wird innerhalb von Sekunden ein Knäuel futterneidischer Konkurrenten, die um jeden Bissen erbittert streiten. Alles scheint sich im Winter nur ums Fressen zu drehen. Auch anderen Wasservögeln wird alles Verwertbare abgejagt, weil sie diesen mit ihrem Temperament und ihrem Körperbau weit überlegen sind. Mit ihren schlanken, langen Flügeln sind sie selbst bei böigem Wind noch elegante Segelflieger und Flugkünstler.

Nimmt man sich die Zeit, werden die geselligen, stimmbegabten und gewandten Lachmöwen einem an den Seen beste Unterhaltung bieten.

Zu empfehlen auch der Beitrag von Manfred Trauschke, der die Möwen bei besserem Wetter toll bei ihren Flugspielen und Streitereien eingefangen hat :

