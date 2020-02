Der Höckerschwan ist mit bis zu 15 kg Gewicht unser zweitschwerster flugfähiger Vogel. Nur die Großtrappe, die in NRW nicht vorkommt, kann mit 17kg schwerer werden. Schwanenweibchen sind mit etwas über 10 kg leichtere, aber keine leichten, Vögel. Mit bis zu 240 cm Spannweite geben Höckerschwäne imposante und majestätische Erscheinungen ab.

Vor den schweren Jungs muss man sich in der Regel aber nicht fürchten. Nur das Revier um das Nest wird aggressiv gegen Schwimmer, Paddler oder Fußgänger verteidigt. Allerdings signalisieren die Schwäne ihre Angriffslust mehr als deutlich, indem sie die Schwingen heben, den Hals S-förmig krümmen und deutlich vernehmbar fauchen. Wer das ignoriert, muss mit einem kräftigen Zwicken oder einem schmerzhaften Flügelschlag rechnen.

Anders als man der Überschrift entnehmen könnte, muss man sich um die Moral der Schwäne keine Gedanken machen. In der Regel führen sie eine Dauerehe, auch wenn es manchmal zu jährlichen Neuverpaarungen kommt. Bei großer Bestandsdichte gibt es mehr unverpaarte als verpaarte Vögel.

Ansonsten genießen die imposanten und schönen Vögel , nicht zuletzt dank Ballett (Tschaikowski:Schwanensee), Oper (Wagner: Lohengrin) und Märchen (Grimm: Die sechs Schwäne) einen guten Ruf und haben auch als Wappentier weltweit Verehrer gefunden.

Die Mär vom "hässlichen Entlein" , das zum schönen Schwan wird, hat jedoch eine biologische Widerlegung gefunden, denn bei der verbreiteten Mutante "immutabilis" kommen bereits rein weiße Schwanenküken zur Welt, die später auch keine schwarzen, sondern fleischfarbene Füße besitzen.

Im Essener Westen schauen Höckerschwäne leider nur als Besucher an den beiden Seen vorbei.