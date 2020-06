Natürlich sind Friedhöfe in erster Linie Gedenk- und Ruhestätten.Für viele Besucher sind sie zunehmend aber auch grüne Oasen im städtischen Ballungsraum, wo man fernab von der Hektik und dem Lärm der Großstadt entspannen kann.

Der Terrassenfriedhof weist viele naturbelassene Bereiche auf, so dass man dort auch einen Querschnitt der städtischen Tierwelt zu Gesicht bekommt.

Ein(e) Naturfreund(in) hat direkt am Eingang, den man über die Böhmerstraße erreicht, eine große Futterstation errichtet , die sie/er regelmäßig befüllt.

Ein who is who der Vogelwelt stellt sich an der Futterstelle täglich in großer Zahl ein und lässt sich mit entsprechendem Abstand gut beobachten: Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Kohl-,Blau- und Schwanzmeise, Eichelhäher, Kleiber, Buntspecht und Co. nehmen die zusätzliche Futterquelle ganzjährig gerne an.

"Es gibt nichts Gutes- außer man tut es" steht in vielen Poesiealben. Hier kann man sehen, wie diese Lebensweisheit engagiert umgesetzt wird. Auch sind auf dem Terrasenfriedhof viele Nisthilfen aufgehängt, die die Zahl der ohnehin vorhandenen Brutmöglichkeiten noch erhöhen.

Angesichts solch gelungenen privaten Engagements frage ich mich, warum dies in städtischen Parks nicht möglich ist.

Der/ dem unbekannten Naturfreund(in) im Namen aller, die an dieser Futter- und Beobachtungsstation viel Freude haben und die Bedeutung des Engagements zu schätzen wissen, recht herzlichen Dank!