Die Greifvogelwarte in Hellenthal und die "Falknerei Bergisch Land" in Remscheid sind sicherlich einen Besuch wert , wenn man die imposanten Herrscher der Lüfte näher kennenlernen möchte. Doch auch im Essener Westen sind Naturerfahrungen mit heimischen Greifvögeln möglich.

Im Mai konnte ich vom Garten aus miterleben, wie ein Turmfalkenpaar

(letztlich leider vergeblich) versuchte, seine Brut in einem Strommast aufzuziehen. Dennoch war dies ein eindrucksvolles Erlebnis. Zur Zeit kann man mit etwas Glück Mäusebussarde bei ihrer Jagd beobachten. Pächter in der Kleingartenanlage Nöggerathstraße und Kaldenhoverbaum sprechen von "ihrem" Mäusebussard. Schon im letzten Jahr jagten die Bussarde auf den Freiflächen in der Nähe des Terassenfriedhofs. Sie lassen sich auf ihrer Warte an der Böhmerstraße oder am Borbecker Mühlenbach von Frühaufstehern in ihrem Jagdrevier prima beobachten. Allerdings sollte man einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten, um sie nicht zu stören. Von der erfolgreichen Aufzucht ihrer Jungen in diesem Jahr wurde mir berichtet.

Das Beobachten der Bussarde und Turmfalken ist im Essener Westen übrigens kostenlos und steht in keinem Konkurrenzverhältnis zu den oben angesprochenen Greifvogelwarten :-))