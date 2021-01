Das Schadstoffmobil der Entsorgungsbetriebe Essen ist auch in diesem Jahr in den Stadtteilen des Essener Westen unterwegs, nur bedauerlicherweise nicht in Altendorf. "Dies stößt auf Unverständnis der EBB-FDP Fraktion in der Bezirksvertretung III. Daher haben wir die Einbindung Altendorfs in den Terminplan der EBE beantragt und einen einstimmigen Beschluss der Bezirksvertretung erreicht", sagt Fraktionsvorsitzender Bernd Schlieper. Das Schadstoffmobil sammelt beispielsweise Lacke, Chemikalien sowie weitere giftige und ätzende Abfälle und Kleinelektroaltgeräte von Privathaushalten ein.

Als Standort des Schadstoffmobils bietet sich der Ehrenzeller Platz an, da dieser mit Ausnahme des Marktbetriebes uneingeschränkt zur Verfügung steht.