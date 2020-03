Die Corona-Krise führt zu einer vorübergehenden Schließung des Einzelhandels in Essen: Aktuell bereitet die Stadt Essen eine entsprechende Allgemeinverfügung vor, die noch heute, 18. März, veröffentlicht wird, so dass ab morgen, 19. März, große Teile des Einzelhandels in Essen geschlossen sein werden.

Ausgenommen von der Schließung werden sollen der Einzelhandel für:

Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte,Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Frisöre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf,

Bau-, Gartenbau und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel.

Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen.