Der Live-Stream der Ausbildungsoffensive Ruhrgebiet ging in die sechste Runde. Diesmal wurde der Azubi-Talk direkt in die Klassenräume der Gesamtschule Bockmühle in Altendorf übertragen. Coronabedingt tourt die Ausbildungsoffensive dieses Jahr nicht wie gewohnt durch Schulen im Ruhrgebiet.

Authentische Einblicke in den Berufsalltag der Azubis der teilnehmenden Unternehmen thyssenkrupp und Evonik sowie der Stadt Essen gibt es aber trotzdem. In lockerer Atmosphäre plauderte Moderator Joschua Windelschmidt mit den Auszubildenden über ihren Arbeitsalltag. Im Gespräch standen sie Rede und Antwort zu Ausbildungsgehalt, Arbeitszeiten und Aufstiegschancen.

"Einfach locker bleiben"

Aber wie sind sie überhaupt an ihren Ausbildungsplatz gekommen? „Bei thyssenkrupp läuft das mittlerweile alles digital. Da reicht man seine Bewerbung einfach online ein“, erklärt Jan Pelnar, Dualer Student Business Administration (thyssenkrupp). „Bei der Stadt Essen sieht es ähnlich aus. Wenn man mit der Bewerbung überzeugt hat, wird man zu einem Einstellungstest eingeladen. Aber da braucht man keine Angst zu haben, das ist alles schaffbar“, berichtet Mandy Krajewski, Verwaltungsfachangestellte in Ausbildung. „Auch vor dem Vorstellungsgespräch muss man sich nicht verrückt machen. Einfach locker bleiben. Wenn man sich vorbereitet und über das Unternehmen informiert, kann fast nichts schief gehen“, ergänzt Caner Satici, Auszubildender zum Chemikanten bei Evonik.