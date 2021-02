Der am 10. März 1921 in Essen geborene Alfred Adamczak feiert seinen 100. Geburtstag bei seinem Sohn in Köln, wo er seit 2007 in seiner eigenen Wohnung im selben Haus 200 Meter vom Rheinufer entfernt lebt. Adamczak hat nach dem Krieg in Essen in mehreren Männerchören auch als Solist gesungen. Er hat auch viele dieser Chöre mit gegründet, aufgebaut und geprägt.



Mit seinem Sohn Michael, der seine Gesangsausbildung unter Bernhard Raubruch und Anneliese Ebbeken im Steeler Kinderchor bereits mit sechs Jahren begonnen hat, hat er gemeinsam viele Auftritte in verschieden Essener Kirchen gehabt, woran er sich heute noch gerne erinnert.

Im engsten Familienkreis

Als er nach dem Tod seiner Ehefrau sich entschieden hat, in eine eigene Wohnung zu seinem Sohn Michael nach Köln zu ziehen, wurde es noch einmal sehr aktiv. Er hat sich für ein Projekt eines Dokumentarfilms der Sender SWR, WDR, und Arte sowie die Medienstiftung NRW beworben, und war einer der Protagonisten für diesen Film, der im Januar 2013 Premiere in der Essener Lichtburg hatte.

Alfred Adamczak ist gesundheitlich auf der Höhe, hat bereits beide Corona Impfungen erhalten und ist nach wie vor aktiv und singt bis zum heutigen Tag und verbringt seinen Ehrentag im engsten Familienkreis in Köln.