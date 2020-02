Bereits im letzten Jahr haben Profifotografen und Reisejournalisten live im FUNKE Medienhaus über ihre Reisen berichtet. Die Veranstaltungsreihe „Globista entdeckt die Welt – die Foto-Live-Reportage" wird auch 2020 fortgesetzt.

Am 27. Februar geht es für die Besucher mit dem Fotografen Klaus-Peter Kappest per Hurtigrute nach Norwegen. Seine Reportage widmet sich der legendären Postschifflinie. Die Hurtigrute steuert als öffentliches Verkehrsmittel bei jedem Wetter alle wichtigen Hafenstädte an der west- und nordnorwegischen Küste an. Der Fotograf entdeckt mit seiner Kamera die Eismeerküste und anliegende Hafenstädte. Einige seiner Höhepunkte auf seinem Abenteuer durch Norwegen sind der Geirangerfjord, die Lofoten und das Nordkap. Klaus-Peter Kappest zeigt in seinem Vortrag, welche Ausflüge sich rund um die Hurtigrute wirklich lohnen.

Am 20. März können sich interessierte Weltentdecker in den Süden von Afrika nach Namibia entführen lassen. Der Fotograf Reiner Harscher macht mit den Besuchern eine Reise durch die Namib-Wüste, das Sossousvlei sowie das Tierparadies der Etosha-Ebene. Auf seiner Entdeckungstour trifft er die Nachfahren deutscher Siedler in der ehemaligen Kolonie Deutsch Südwest-Afrika. Mit seiner Kamera war er auf den Spuren von Leoparden und Elefantenherden und zeigt damit die faszinierende Tierwelt Afrikas.

Tickets für die Veranstaltungen sind erhältlich in allen WAZ-Leserläden und unter www.globista.de/weltentdecker sowie direkt im Ticketshop auf www.wir-lieben-tickets.de.