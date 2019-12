Seit über 20 Jahren lockt „Die Nacht der Musicals“ die Zuschauer in Hallen und Theatersäle. In über zwei Stunden präsentieren Stars der Originalproduktionen einen Querschnitt durch die Musicalwelt. Von Balladen bis hin zu schwungvollen Melodien ist bei dieser Gala alles vertreten. Darsteller aus den Originalproduktionen bieten eine Zeitreise durch über 50 Jahre Musical-Geschichte. Dabei verschmelzen moderne Lieder mit zeitlosen Klassikern.

Stücke aus „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“ oder „Das Phantom der Oper“ sind ebenso dabei wie die Hymne „Memories“ aus „Cats“. Auch aktuelle Produktionen finden ihren Platz. So folgen im nächsten Jahr die Hits aus „The Greatest Showman“, in dem die Geschichte des jungen P.T. Barnum erzählt wird. Ein weiterer Höhepunkt ist der Disney-Hit "Let It Go" aus der Musicalinszenierung „Frozen“, das im Frühjahr 2018 Premiere feierte. Das auf dem Animationsfilm basierende Musical erzählt die Geschichte der furchtlosen Anna, die sich mit dem Bergführer Kristoff und seinem treuen Freund, Rentier Sven, auf die Suche nach ihrer Schwester Elsa begibt, um einen eisigen Fluch zu brechen und ihr Königreich vom ewigen Eis zu befreien.

Weiter im Programm gibt es unter anderem Hits aus „Aladdin“ und „Der König der Löwen“. Zahlreiche Profi-Tänzer unterstützen die Solisten und bieten Unterhaltung auf hohem Niveau. Farbenprächtige Kostüme, akrobatische Tanzeinlagen und ein spezielles Licht- und Soundkonzept untermalen die einzelnen Darbietungen und entführen den Zuschauer in die Welt der Musicals.

Tickets für die Shows gibt es an allen bekannten VVK-Stellen, im Internet unter www.dienachtdermusicals.de und bei der ASA-Ticket-Hotline 01806/570066.