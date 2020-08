NRW wurde am Sonntag 74 Jahre alt. Und wenn es schon keine große Feier geben sollte, so wollte man landesweit trotzdem ein kleines Zeichen setzen.

So wurden am Samstag abend, dem Vorabend des eigentlichen Geburtstages, fünf Wahrzeichen unseres Bundeslandes in den Landesfarben illuminiert.

Dazu gehörte auch der berühmte Doppelbock der Zeche Zollverein.

Endlich mal wieder eine Gelegenheit dort vorbeizuschauen. Überraschenderweise war es sehr ruhig dort. Kein Massenauflauf, kein Gedränge. Nur wenige interessierte waren an diesem lauen Sommerabend vor Ort. Alles sehr entspannt. Und auch die (Licht-) Techniker waren froh endlich mal wieder was zu tun zu haben und waren sichtlich gut gelaunt.

Ob es an den anderen vier Standorten, der Kölner Hohenzollernbrücke, dem Düsseldorfer Landeshaus, dem Historischen Rathaus in Münster und dem Fürstlichen Residenzschlosses in Detmold ähnlich beschaulich zuging?