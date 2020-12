Ein Weihnachtsmarkt in reduzierter Form, kein Glühwein und kein Kinderpunsch: Die Pandemie schlägt auf die Adventsstimmung durch. Da mag es ein Lichtblick sein, dass es das „Krippenland“ mit 19 Stationen in der Innenstadt gibt.

„Unser besonderes Augenmerk gilt diesmal den Tieren als Teil der Schöpfung“, erklärt der Vorbereitungskreis, der den Krippenweg wegen des sehr kurzen Vorlaufs unter Aufbietung aller Kräfte organisiert hat. „Seit Beginn der Weihnachtsdarstellungen vor über 500 Jahren umgeben Ochs und Esel fast immer das Jesuskind. Aber auch viele andere Tiere lassen sich auf dem Rundgang, der wie immer in der Marktkirche beginnt, entdecken.“ Zwar musste der ökumenische Freiluftgottesdienst zur Eröffnung durch einen Videoclip ersetzt werden und auch die Vitrinen-Ausstellung in der Marktkirche wird es nicht geben. Ansonsten aber ist alles wie gewohnt: Ein Preisrätsel ist vorbereitet. Eine Videopräsentation über vergangene Ausstellungen ist in der Rathaus-Galerie zu sehen.

Videoclip statt Gottesdienst

„Durch Corona hat sich unser Leben stark verändert und vermutlich werden wir auch die Advents- und Weihnachtszeit ganz anders erleben. Deshalb freuen wir uns sehr, dass die Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt, aber auch in vielen Kirchen eine im Ruhrgebiet einzigartige Krippenausstellung erleben können“, erklären Superintendentin Marion Greve und Stadtdechant Jürgen Schmidt. Die Mitglieder des "Arbeitskreises Essen.Krippenland" und die Essen Marketing Gesellschaft (EMG), die Kirchen, eine ganze Reihe von Geschäften und Banken und auch viele Einzelpersonen haben sich sehr kurzfristig engagiert, um diesen besonderen Akzent zu ermöglichen. Greve und Schmidt: „Dafür danken wir allen Mitwirkenden sehr. Krippen bringen den Menschen die Weihnachtsgeschichte nahe. Sie stehen für die Hoffnung auf Frieden, Gerechtigkeit und Erlösung – ganz ohne Worte." Alle Stationen finden sich auf der Homepage essen-krippenland.de.