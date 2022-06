Vom 1. bis zum 10. Juli bauen Jugendliche an ihrer Stadt der Zukunft. Der Abenteuerspielplatz auf dem Gelände der Zeche Carl öffnet täglich von 10 bis 18 Uhr.



Unter Anleitung von Handwerkern und Künstlern können Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren Gedanke, Wünsche und Visionen für ein gemeinsames Zusammenleben real werden lassen. In Workshops werden sie spielerisch mit Materialien und Techniken vertraut gemacht.

Aus Holz und Textilien, Pflanzen, Farben und allem was so in die Finger kommt, entstehen Gebäude, Möbel, Wege, eine Radiostation, ein Museum und sogar eine Future-City-Botschaft.

Wenn die Sommertraumstadt erst einmal steht, soll sie auch mit Leben gefüllt werden: Mit Street Dance und Musik, Poetry Slam, Performances und mehr.

Täglich wird ab 10 Uhr gehämmert, gesägt und gebaut, diskutiert und experimentiert, geträumt, gegärtnert, gekocht, gegessen, getanzt, getextet und gerappt, gedruckt, gebastelt und gefrickelt.

Am 9. Juli ist die Stadt ab 15 Uhr für Gäste geöffnet.

Die Teilnahme am Camp ist kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten. Anmeldungen per E-Mail an fc@maschinenhaus-essen.de oder via WhatsApp unter der Nummer 0157/51 66 16 89 unter Angabe von Name, Alter und Stadtteil.