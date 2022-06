Idealer Start in die Ferienzeit und zugleich der abschließende Höhepunkt unserer Veranstaltungsreihe zum Weltflüchtlingstag 2022: Unter dem Motto „Wortkunst trifft Aktion trifft Inspiration“ laden die Evangelische Kirche in Essen, ProAsyl/Flüchtlingsrat Essen und die Seebrücke Essen am Freitag, 24. Juni, um 19 Uhr zu einem Abend mit politischem Poetry Slam in die Marktkirche, Markt 2/Porschekanzel, ein! Mit dabei sind Abdul Chahin, Max Raths, Alina Schmolke, Jouhaina Lahchaitschi, Benjamin Poliak, Marco Jonas Jahn und nicht zuletzt Moderator Markim Pause. Gäste können sich auf inspirierende Beiträge freuen, die alle etwas mit den Thema Menschenrechte zu tun haben. Der Eintritt ist frei.

Markim Pause (Foto: Christof Wolff) ist Schriftsteller und lebt am linken Niederrhein. Er ist Moderator der Poesieschlacht in Düsseldorf, der Poeterey in Mönchengladbach, der Sprechstunde in Witten, sowie der Poetry Slams in Dornbirn und Moers. Außerdem ist Pause Gründungs- und Ensemblemitglied der Lesebühnen Unter Elchen in Düsseldorf und Die Lesershow in Mönchengladbach.

Mit seinen absurden Gedichten und Geschichten, die oft von Tieren handeln, ist er seit 1997 auf deutschsprachigen und niederländischen (Slam-)Bühnen unterwegs. Zudem war er Mitveranstalter und Moderator der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften in Düsseldorf 2009 und 2020, der österreichischen Poetry Slam Meisterschaft 2011 in Dornbirn und des NRW-Slams 2014 in Mönchengladbach. Beim Finale des Borderlines-Euregio Poetry Slam 2019 in Aachen ging er als Sieger von der Bühne.

Veranstaltungsreihe zum Weltflüchtlingstag 2022

Der Poetry Slam mit Markim Pause ist Abschluss einer Veranstaltungsreihe zum Weltflüchtlingstag (20. Juni) in und an der Essener Marktkirche – zum Programm gehörten die Gestaltung eines öffentlichen Mahnmals, mehrere Lesungen, Vorträge und ein Erzählcafé, ein Demokratiefrühstück zum Tag der offenen Gesellschaft, Gottesdienste und Andachten. Infos im Internet unter http://essen.beimnamennennen.de.