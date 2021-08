In ganz Deutschland und darüber hinaus wehen seit Wochen Bänder als bunte Zeichen gegen den Klimawandel. Monatelang wurden Klimawünsche auf Stoffstreifen geschrieben und gesammelt. Mitgemacht haben unter anderem ganze Schulklassen und Gemeinden. Die "Omas for Future", deren Ursprung in Leipzig liegt, werden bei diesem Projekt von zahlreichen umweltinteressierten Organisationen unterstützt.

Nun war es - wie bereits in vielen anderen Städten - auch in Essen soweit: Von unterschiedlichen Gruppen aus Düsseldorf wurden Hunderte Bänder an und in Fahrrädern nach Essen gebracht, wo sie von den hier aktiven "Omas" herzlich in Empfang genommen wurden. Dortmund ist die nächste Etappe auf dem Weg nach Berlin, wo alle erwarteten 150.000 Klimabänder am 11. und 12. September im Rahmen des Festivals der Zukunft wehen werden.

"Die Sternfahrt der Wünsche geht weiter - und mit ihr fährt die Vision eines nachhaltigen Deutschlands und die Hoffnung, ein großes, buntes Zeichen für eine grüne Zukunft auf unserem blauen Planeten zu setzen!", so Heike Bruckmann von der Regionalgruppe Essen/Mülheim an der Ruhr

Mehr Infos unter: www.klimabänder.de.