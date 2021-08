Der Regionalbereich Süd des Ruhrverbands, der im Einzugsgebiet von Lenne, Bigge, Volme und Ennepe über 200 Kläranlagen, Niederschlagswasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Überleitungssammlern betreibt, hat zum neuen Ausbildungsjahr am 1. August sechs neue Auszubildende begrüßen können.

Alexander Wahle und Mathis Glörfeld werden in den kommenden Jahren in der Betriebswerkstatt in Plettenberg zu Elektronikern für Betriebstechnik ausgebildet, Mert Toku (Kläranlage Rahmedetal), Nico Bölker (Kläranlage Lennestadt), Falk Willecke (Kläranlage Plettenberg) und Chris Neu (Kläranlage Biggetal) sind angehende Fachkräfte für Abwassertechnik.

Regionalbereichsleiter Harro Feckler gab gemeinsam mit Jonas Schäfer, dem stellvertretetenden Betriebsschwerpunktmeister der Kläranlage Plettenberg, und Michael Köper, Fachkraft für Arbeitssicherheit des Regionalbereichs, den sechs jungen Kollegen einen Überblick über die vielfältigen und abwechslungsreichen Aufgaben in der Wasserwirtschaft und wünschte ihnen für die kommenden Jahre viel Erfolg.

Insgesamt beginnen in diesem Jahr 22 Frauen und Männer eine Ausbildung in einem von insgesamt sechs Berufen beim Ruhrverband. Ausgebildet wird auch in den beiden anderen Regionalbereichen Nord und West, in der Hauptverwaltung in Essen, in der Zentralwerkstatt in Dortmund und im Fischereigehöft am Möhnesee.

Und die Bewerbung für 2022 läuft bereits: Noch bis Mitte September können sich Interessierte unter ausbildung.ruhrverband.de für das kommende Ausbildungsjahr bewerben.