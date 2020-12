Die Katholische Erwachsenen- und Familienbildung hat die Herausforderungen des Pandemiejahres 2020 angenommen und sich für die kommende Saison im veränderten Bildungsmarkt strategisch neu aufgestellt.



Essen. Obwohl der persönliche Kontakt in der Gemeinwohl-orientierten Bildungsarbeit große Priorität hat, sind die digitalen Kanäle und Angebote in den letzten Monaten kontinuierlich und stringent weiterentwickelt worden. So ist es sehr erfreulich, dass man das umfangreiche Kursangebot für alle Altersgruppen wie aus den Vorjahren gewohnt den neuen Programmheften entnehmen kann. Die übersichtliche serviceorientierte Aufbereitung der zehn Angebotsbereiche Eltern und Kinder, Glauben und Denken, Kunst und Kultur, Alltags- und Lebenshilfe, Gesellschaft und Politik, Gesundheit und Bewegung, Sprachen, Beruf und Ehrenamt sowie Kreativität laden zum Stöbern oder auch zur zielgerichteten Suche je nach Interessenslage ein.

Hierbei zeigt das optimierte hybride Jahresprogramm, da man an allen gewohnten Stellen erhalten kann, eine ausgewogene Mischung aus Präsenzveranstaltungen und Online-Angeboten. In allen Kategorien verweisen QR-Codes auf die weiterführenden und stets aktualisierten Informationen auf der Website www.kefb.info. Und natürlich kann man sich zu allen Veranstaltungen und Kursen auch direkt online anmelden.

„Wir haben uns der Herausforderung gestellt, Familien- und Erwachsenenbildung in diesen schwierigen Zeiten lebendig, die Freude an Themen und dem gemeinsamen Austausch aufrecht zu halten und unserem Motto „Mehr Spaß an Bildung“ auch jetzt gerecht zu werden. Wir möchten daher Präsenzkurse anbieten, wo immer es möglich ist, aber auch die digitalen Möglichkeiten nutzen, um bedarfsgerecht und situationsbedingt agieren zu können“, erklärt Werner Damm, Standortleitung in Essen.