Untergangpropheten haben Hochkonjunktur – der Coronavirus wird zur Pandemie! Wo sind die Atemmasken? Sie sind inzwischen so teuer, dass die glücklichen Käufer lieber krank werden, als sie zu tragen. Doch Hotels, Gastronomie und Kinos schließen, ist es so ernst oder sind wir in einem Movie?

Genau das ist die entscheidende Frage: Hat sich unser normaler Lebensraum über Nacht in eine Hollywood Filmkulisse gewandelt? Ist man der Einzige, dem das nicht mitgeteilt wurde? Sind wir endlich blöd genug, kommen wir nun ins Fernsehen?

Die entscheidende Antwort lautet leider: Nein, leider interessiert sich niemand für uns und es ist auch jedem egal, was wir denken oder meinen, solange wir keinen Doktorentitel mitbringen. Leider ist all das keine Übung, sondern bittere Realität. Davon kann sich auch jeder schnell überzeugen: Klopapier ist schon lange ausverkauft! Das allein beweist es doch, dass die Lage extrem ernst ist.

Wir zahlen einen hohen Preis

Dass wir derzeit einen hohen Preis für Klopapier bezahlen, lässt sich belächeln. Doch letztendlich zahlen wir einen extrem hohen Preis, da wir wegen des Coronavirus unsere Weltwirtschaft vor die Wand fahren. Sicherlich, die anklopfende Rezession kommt nicht überraschend, doch wegen des Coronavirus wird sie sehr heftig einschlagen und vielen Menschen schmerzhaft zusetzen.

Würden unsere Eliten im US-Wahlkampfjahr die Weltwirtschaft vor die Wand fahren? Sicherlich, die Pandemie geht von China aus und die bösen Chinesen wischen uns jetzt eins aus. ABER weswegen übernehmen wir die Quarantänemaßnahmen und Ausgangssperren? Wenn vom Coronavirus keine erhebliche Gefahr ausgeht: Weswegen machen wir bei diesen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie mit? Weswegen fahren wir wissentlich und vorsätzlich unsere Weltwirtschaft vor die Wand? Ganz bestimmt nicht zur Stabilisierung der Preise für Atemmasken und Toilettenpapier!

Hoffentlich sind all diese Vorsichtsmaßnahmen völlig übertrieben, mit Glück wird die Gefährlichkeit der Coronaviren komplett falsch eingeschätzt. Aber wenn diese für das alles nicht der Auslöser sind, dann gibt es eine andere uneinschätzbare Gefahr, vor der wir uns durch diese Maßnahmen schützen müssen. Es wäre schließlich naiv, alles wie vorgesetzt einfach zu glauben. Aber zur Übung kaufen die nicht das ganze Klopapier auf oder fahren unsere Weltwirtschaft vorsätzlich vor die Wand!

Macht alle beim Coronavirus mit und kauft mehr Klopapier!

Auch wenn jeder normale Mensch sich derzeit fragen muss, ob er über Nacht verrückt geworden ist: Macht einfach alle so gut es geht mit. Wenn es nicht Coronaviren sind, dann gibt es andere schwerwiegende Gründe für diese ganzen Maßnahmen. Geht dennoch davon aus, dass es Coronaviren sind und versucht Menschenkontakte und andere Ansteckungswege auf ein Minimum zu reduzieren. Trefft euch mit euren Freunden oder Angehörigen nur noch im Freien und haltet zwei Meter Abstand. Wenn ihr Gegenstände mit in die Wohnung nehmt, desinfiziert diese oder legt sie für 10 Tage in den Nebenraum, damit wirklich alle Viren in Ruhe absterben können. Wascht und desinfiziert auch eure Hände und wenn möglich gebt die äußere Kleidung in die Wäsche bei 60° Celsius.

Wenn euch langweilig ist, dann chattet oder telefoniert doch mit anderen Menschen, denen noch langweiliger ist. Und lasst alle systemrelevanten oder noch arbeitenden und gestressten Personen in Ruhe weitermachen. Es ist sehr wichtig, dass der systemrelevante Alltag möglichst ungestört weiterlaufen wird.

Macht alle so gut es geht mit, damit das alles so schnell wie möglich mit möglichst geringen Schäden überwunden ist!