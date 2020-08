Auf Einladung des Vorsitzenden der MIU ( Migranten in der Union ) Sadik Cicin, trafen sich am 27.08.2020 auf dem Gelände der Firma Senol Ergün (Installation- und Heizungsbauer) in Altenessen zahlreiche Unternehmensvertreter aus dem Essener Mittelstand.

Darunter waren Gerüstbauer, KfZ-Mechaniker, Ingenieure, Energieberater, Transport-Logistik, Bauunternehmer, Eventmanager, Bildungsmanager und viele andere mehr. Ehrengast war Oberbürgermeister Thomas Kufen, der mit den Teilnehmern über die Themen:

- Probleme bei der Findung von Fachkräften und der Besetzung von Ausbildungsstellen,

- Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und deren Folgen,

- Welche Unterstützung gibt es seitens der Stadt Essen?

Für Thomas Kufen ist die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH stärker auf die Bedürfnisse des Mittelstands ausgerichtet. „Die Stadt Essen ist der Sitz von vielen DAX- und MDAX-Unternehmen sowie Konzernzentralen. Rückgrat unserer Wirtschaft ist aber ein starker Mittelstand“.

Mit dabei war auch Altenessens Ratsherr Uwe Kutzner, der in seiner Funktion als planungspolitischer Sprecher viel Fragen zu Grundstücksflächen und Erweiterungsmöglichkeiten in Altenessen beantworten musste.

Sadik Cicin, will solche Treffen als feste Institution für Investoren und Handwerksbetriebe im Essener Norden etablieren.