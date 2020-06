Reicht in Zukunft ein virtueller Glaube? Unser Glaube in und nach der Corona-Krise

KAR AM DONNERSTAG

Der nächste Gesprächsabend findet statt am Donnerstag,

2. Juli 2020, 18.00 Uhr im Raum Gruga mit Essmöglichkeit.

Thema 10:

Reicht in Zukunft ein virtueller Glaube? Unser Glaube in und nach der Corona-Krise

Referent und Moderation: Prof: DDr.Hans Waldenfels

In der Hl. Messe gedenken wir der verstorbenen KAR-Geschäftsführerin Maria-Luise Born.

