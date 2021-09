Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Essen ein sichtbares Zeichen gegen das anhaltende Sterben von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer und für die universelle Geltung der Würde aller Menschen gesetzt. Verbunden durch orangefarbene Bänder, verliehen sie ihrer Kritik an der Haltung der Regierungen Europas durch Parolen und Lieder Ausdruck; außerdem war die Rede von vielen guten Gesprächen und Begegnungen. Die Aktion war Teil einer „Rettungskette für Menschenrechte“ von Norddeutschland bis Italien; in Essen führte die Strecke durch die Stadtteile Freisenbruch, Steele, Huttrop, die Innenstadt, Altendorf, Borbeck und Frintrop.

Pfarrer i.R. Achim Gerhard-Kemper von der Essener Lokalgruppe des Bündnisses Seebrücke - Schafft sichere Häfen zog eine positive Bilanz: „Wir sind stolz, Teil dieser europäischen Initiative gewesen zu sein und danken den Verantwortlichen an den zehn Essener Knotenpunkten, den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die Teil der Rettungskette waren und nicht zuletzt den Organisationen, die uns bei der Vorbereitung unterstützt haben." Einmal mehr sei deutlich geworden: Dass Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa ertrinken, "ist ein bedrückendes Thema, das Menschen aller Generationen bewegt und zum Protest motiviert. Wir hoffen, dass eine neue Bundesregierung ihren Einfluss in Europa nutzt, damit weniger Flüchtlinge auf dem Mittelmeer ihr Leben verlieren."

Auch das Ziel, dass Essen durch den Stadtrat zu einem Sicheren Hafen für Geflüchtete erklärt wird, sei in vielen Redebeiträgen und Gesprächen ein wichtiges Thema gewesen. Achim Gerhard-Kemper: "Die Rettungskette hat unser Ringen um einen entsprechenden Beschluss gestärkt.“ Ein breites gesellschaftliches Bündnis hatte zur Beteiligung an der Aktion aufgerufen. Auch der Beirat für Flüchtlingsfragen und Migration der Evangelischen Kirche in Essen, das Projekt Ehrenamtsmanagement und mehrere Kirchengemeinden zählten zu den Unterstützern. Unsere Fotos entstanden in der Innenstadt und in Borbeck. Ein ausführlicher Vorbericht steht auf der Homepage des Kirchenkreises Essen; mehr Infos zur bundesweiten Rettungskette stehen auf der Seite www.rettungskette.eu.