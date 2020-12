Die Gebühren für Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Winterdienst und Abwasser steigen im nächsten Jahr. Das beschloss der Rat in seiner jüngsten Sitzung.

Entsorgungsbetriebe und Stadtwerke stellen der Stadt ihre gestiegenen in Rechnung, die sie an die Bürgerinnen und Bürger weitergibt. Einen finanziellen Gestaltungsspielraum gebe es nicht, heißt es aus dem Rathaus. Wegen der Haushaltssicherungspflicht sei die Kommune nicht in der Lage, Defizite aus den Vorjahren selbst zu tragen. Die durchschnittliche finanzielle Belastung eines Vier-Personen-Musterhaushalts um 41,80 € pro Jahr an. Das sind 3,28 Prozent mehr als 2020.

"Kein finanzieller Spielraum"

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden bereits 2019 mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen und werden nicht geändert. Im kommenden Jahr gilt damit für die Grundsteuer A weiterhin ein Hebesatz von 255 von Hundert, für die Grundsteuer B von 670 sowie für die Gewerbesteuer 480.

Die Gebühr für Restabfall steigt um 3,78 Prozent auf 3,02 € je Liter bei wöchentlicher Leerung im Vollservice (im Vorjahr 2,91 €). Die Gebühr für den Bioabfall bleibt konstant bei 0,45 €.

Für die Straßenreinigung müssen 3,25 Prozent mehr bezahlt werden (8,26 € pro Frontmeter, im Vorjahr 8 €).

Die Winterdienstgebühren werden ebenfalls angehoben. Für den Streuplan A steigt die Gebühr um 58,90 Prozent, von 1,46 € auf 2,32 € pro Frontmeter. Für den Streuplan B sind 58,16 Prozent mehr fällig (1,55 statt 0,98 € pro Frontmeter).

Der Zuschlag bei den Schmutzwassergebühren beträgt 1,9 Prozent (von 3,15 auf 3,21 € pro Kubikmeter), bei den Niederschlagswassergebühren sind es 1,14 Prozent bzw. 1,78 statt von 1,76 € pro Quadratmeter befestigter Fläche.