Am Samstag, den 12. September trifft Oberbürgermeister Thomas Kufen um 14.30 Uhr den renommierten Landschaftsarchitekten Andreas Kipar und Wolfgang Packmohr von der FUSS e.V., Gruppe Essen. Treffpunkt ist die Sportanlage Krupp-Park, Haedenkampstraße/ Ecke Frohnhauser Straße. Thomas Kufen möchte mit den beiden ausgewiesenen Fachleuten am Beispiel des Krupp-Parks diskutieren, wie man gute fußläufige Wegbeziehungen zwischen den Stadtteilen mit Aufenthaltsqualität für Fußgänger am besten planerisch gestalten kann und was dabei zu beachten ist.