Im gemeinsamen Schulterschluss machen sich die Arbeitsagenturen in Mülheim, Essen und Oberhausen für das Thema Aus- und Weiterbildung stark. In einer virtuellen Veranstaltung unter dem Motto „Ausbilden in der MEO-Region – gemeinsam stark für Ausbildung“ geben Expertinnen und Experten interessierten Arbeitgebern einen Einblick in den Ausbildungsmarkt, innovative Ausbildungsplatzbesetzung und die unterschiedlichen Fördermöglichkeiten durch die Agenturen für Arbeit.

Zum Auftakt der Veranstaltung wird Andrea Demler, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Essen und Oberhausen einen Überblick über die aktuelle Situation auf dem regionalen Ausbildungsmarkt geben. „Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Zahl der unversorgten Bewerber und der unversorgten Betriebe zu Ausbildungsbeginn sich oft in etwa die Waage hält. Im Endspurt steht also das richtige „Matching“ im Vordergrund, um Bewerberinnen und Bewerber mit Betrieben zusammen zu bringen. Das ist für uns das deutliche Zeichen, dass wir nicht nur den Jugendlichen, sondern auch den Arbeitgebern mit unserer Expertise zur Seite stehen sollten, um ihnen kreative Möglichkeiten zur Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung aufzeigen zu können.“

Wie man erfolgreich Nachwuchs rekrutiert und individuelle Potenziale gewinnbringend für das eigene Unternehmen nutzt, darüber berichtet Julia Steiner, Prokuristin und Verantwortliche für Innovationsmanagement der Oberhausener Firma Evers GmbH in ihrem Impulsvortrag. „Ein Unternehmen sollte Rahmenbedingungen erarbeiten, die es jedem Mitarbeiter ermöglichen, seine Potenziale zu entfalten und damit den besten Beitrag für den Erfolg seines Teams zu leisten“, ist die Unternehmerin überzeugt.

Im Anschluss stellen sich die Experten des Arbeitgeber-Service mit ihrem Dienstleistungsangebot rund um den Ausbildungsbereich vor und möchten mit den teilnehmenden Betrieben in eine Diskussionsrunde gehen. Selbstverständlich stehen die Experten Rede und Antwort für Fragen der Betriebe.

Datum? 25.08.2021

Uhrzeit? 15.00 – 17.00 Uhr

Interessierte Arbeitgeber können sich gern über folgende Mailadresse anmelden: Essen.MEO-Veranstaltung@arbeitsagentur.de.

Voraussetzung ist ein funktionierender Skype-Zugang.