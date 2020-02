Teneriffa ist als Insel des ewigen Frühlings bekannt – immer schönes Wetter, mildes Klima und 3.000 Sonnenstunden im Jahr, bei angenehmen 23 Grad Durchschnittstemperatur. Die Kanareninsel verfügt über 43 Naturschutzgebiete, die etwa die Hälfte der Inselfläche einnehmen. Besonders der von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannte Teide Nationalpark sticht heraus, hier steht auch der höchste Berg Spaniens, der Teide mit 3.718 Metern Höhe.

Auf der spanischen Insel wird Umweltschutz groß geschrieben und nachhaltige Politik aktiv praktiziert. Gleich mehrere Strände und Küstenabschnitte des Archipels dürfen sich mit dem Umweltsiegel „Blaue Flagge“ schmücken. Den perfekten Ausklang nach einem entspannten Tag am Strand finden Gäste in einem der stylishen Beach Clubs bei bester Musik und erstklassiger Gastronomie direkt am Meer.

Der Flug nach Teneriffa dauert von Deutschland aus nur rund 4,5 Stunden. Mehr als 5 Millionen Urlauber besuchen jährlich die Kanareninsel. Teneriffa ist ein exotischer und gleichzeitig sicherer Ort. Die gastfreundlichen Einwohner leben ihre traditionellen Volksfeste, ihre Kultur und ihre Bräuche und geben dieses Erleben und die Authentizität gerne an Urlauber weiter.

Alle Infos rund um Teneriffa finden Sie gleich hier > Turismo de Tenerife.

Wenn eine Reise nach Teneriffa genau nach Ihrem Geschmack ist, dann machen Sie schnell mit! Dieser fantastische Gewinn im Wert von 3.650 € beinhaltet für Sie und Ihre Begleitperson:

- Flüge für 2 Personen hin und zurück

- Mietwagen für eine Woche

- 1 Woche Unterkunft für 2 Personen inkl. Frühstück *

So geht's:

Klicken Sie einfach auf den > Link zum Teneriffa-Gewinnspiel.

Sie möchten am liebsten sofort auf die Kanareninsel?

Dann schauen Sie sich diese > Reise-Angebote nach Teneriffa an.

* Ostern, Weihnachten und Silvester sind vom Reisezeitraum ausgenommen, (siehe Teilnahmebedingungen). Der Reisepreis ist nicht in bar auszahlbar.

Teilnahmeschluss ist der 29.02.2020 um 23:59 Uhr. Das Los entscheidet. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Mitarbeiter der GLOBISTA GmbH sowie der FUNKE Mediengruppe, der ihr zugehörigen Gesellschaften und gewinnbereitstellender Unternehmen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die von den Teilnehmern angegebenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt. Für den Fall des Gewinns eines Preises erklärt sich der betroffene Teilnehmer jedoch damit einverstanden, dass seine Daten an jenen Gewinnspiel-Partner weitergegeben werden dürfen, der den vom Teilnehmer gewonnenen Preis zur Verfügung gestellt hat. Dies geschieht dann ausschließlich zum Zwecke der Zustellung des gewonnenen Preises an den betroffenen Teilnehmer. Eine darüber hinaus gehende weitere Verwendung der Daten durch die GLOBISTA GmbH oder durch Dritte erfolgt nicht, außer der Teilnehmer erlaubt der GLOBISTA GmbH ausdrücklich durch entsprechende Einwilligung die Weitergabe der Daten an einen Partner, um gewünschte Informationen/Werbung zu erhalten.