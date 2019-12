Am 12.01.2020 findet, im Rahmen des 100 jährigen Jubiläums des SC Phönix Essen, ein Aktionstag rund um den Handballsport in der Raumerhalle statt. Hierzu möchten wir alle sportbegeisterten, handballinteressierten, Fans, Anhänger, Freunde und Familien herzlich zu uns nach Frohnhausen einladen.

Vormittags werden die Jugendmannschaften des SCP Spiele bestreiten, bevor dann am

Nachmittag die 1. Damen ein Match gegen die Erstbesetzung der SGÜ austrägt.

Das Highlight des Tages wird ein Spiel unserer 1. Herren gegen den Bundesligisten Tusem Essen sein.

Für weitere Informationen einfach das Bild oben anklicken!

Hierzu hoffen wir viele Essener, unter anderem auch diverse ehemalige Phönixer aus Bundesligazeiten, in der Halle zu sehen.

Karten sind ab sofort zu ergattern in der Lotto-Totto Filiale Carkci, in der Frohnhauserstrasse 419 in Frohnhausen.

Die Tickets kosten 8€ pro Person (5€ Kinder/Ermäßigt) und sind für den ganzen Tag gültig.



Ein Teil des Erlöses wird an die Aktion Lichtblicke gespendet.

Natürlich wird den ganzen Tag für‘s leibliche Wohl gesorgt sein. Desweiteren wird es einige Aktionen rund um das Thema Handball geben.

In diesem Sinne,

wir sehen uns im Januar.