In der Qualifikationsrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft hat es keine allzu große Überraschungen gegeben: Alle vier Oberligisten schafften souverän den Einzug in die nächste Runde - allen voran Turnierfavorit FC Kray.



Die Krayer gewannen alle ihre drei Gruppenspiele und schossen dabei satte 25 Tore. Aber auch die anderen Oberligisten ETB Schwarz-Weiß Essen und Sportfreunde Niederwenigern wurden mit neun Punkten Erster in ihren Gruppen. Die SpVg Schonnebeck schaffte die Qualifikation immerhin als Zweiter.

Titelverteidiger VfB Frohnhausen gab sich ebenfalls keine Blöße und schaffte den Einzug in die Zwischenrunde. Trotz Gruppensieg sah VfB-Trainer Issam Said die Leistung seiner Mannschaft kritisch: "Na ja, das war schon ganz okay. Wir sind schwer reingekommen in die Spiele und haben das nicht gut gemacht. Ich hoffe auf Besserung in der nächsten Runde."

Nächste Runde am Samstag und Sonntag

Und die steht bereits am kommenden Samstag (Am Hallo, ab 13 Uhr) und Sonntag (Am Hallo, ab 11 Uhr) auf dem Programm: Dann geht es in insgesamt acht Gruppen um den Einzug in die Finalrunde. Mit dabei sein wird auch Kreisligist RuWa Dellwig, der hinter den Krayern als Zweiter der Gruppe 1 die Qualifikation für die Zwischenrunde schaffte. "Wir wollten eine Runde weiterkommen und das haben wir geschafft. Ich bin zufrieden mit dem zweiten Platz, wenn man bedenkt, dass wir den FC Kray bei uns in der Gruppe hatten. Die haben einige gute Hallenspieler. Unser Ziel ist es, bis zum letzten Wochenende dabei zu sein, aber wir sind auch realistisch: Es wird von Runde zu Runde schwieriger", erklärte RuWa-Coach Hansi Wüst.

Zu der Schwierigkeit des Turniers trägt auch die Teilnahme des ESC Rellinghausen und des SV Burgaltendorf bei. Die beiden Vereine spielen, wie auch der VfB Frohnhausen, in der Landesliga und konnten ebenfalls beide die Zwischenrunde erreichen. Der ESC bot dabei eine starke Leistung und holte drei torreiche Siege.

Top-Favorit FC Kray

Die Burgaltendorfer zählen wegen ihrer beiden Titelgewinne 2017 und 2018 zu den Mitfavoriten. "Der Topfavorit ist für mich der FC Kray. Aber auch Frohnhausen und ETB sind gut. Letztendlich entscheiden da Kleinigkeiten", ist Wüst überzeugt. Ähnliches sieht das sein Trainer-Kollege Said: „Mit dem FC Kray und ETB sind zwei Mannschaften dabei, die den Titel gewinnen können. Dahinter sehe ich Teams wie zum Beispiel SV Burgaltendorf, Adler Frintrop oder RuWa Dellwig, die in der Halle an guten Tagen jeden schlagen können. Der große Favorit auf den Titel ist für mich aber der FC Kray."