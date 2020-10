Schliessung des Schachvereins aufgrund der Coronaschutzverordnung ab dem 01.11.20 bis 30.11.20!

Liebe Schachfreunde,

aufgrund der neuen Regelungen der Coronaschutzverordnung müssen auch wir unseren Spielbetrieb ab dem 01.11.2020 bis einschließlich 30.11.2020 einstellen. Dies bedeutet, dass der Schachclub in dem o.g. Zeitraum nicht öffnet und wir auch keine Vereinsabende und Training tätigen können und dürfen.

Damit wir aber weiterhin Schach spielen können, steht uns der virtuelle Schachraum bei Lichess und Chessbase zur Verfügung. Lichess ist kostenlos. Bei Chessbase ist eine Mitgliedschaft erforderlich. In beiden Räumen kann nicht nur Schach gespielt , es kann auch gechattet werden. Über beide Räume können auch Turniere organisiert und gespielt werden. Auch sind Übungs- bzw. Trainingspartien möglich! Die Vereinsräume werden jeweils am Freitag ab 19:30 Uhr geöffnet. Wir laden euch daher alle ein, egal ob Mitglied oder nicht, an den Abenden teilzunehmen. Wie man sich generell sich bei Chessbase anmeldet und wo ihr den Raum findet, so klickt einfach auf unseren Link Onlineschach. Dort findet ihr dann auf der linken Seite beide Vereinsräume. Auch der Link für Lichess ist dort hinterlegt.

Über weitere Ideen würden wir uns freuen. Schickt uns daher gerne eine Mail an info@listiger-bauer.de .

Bleibt gesund!

Die Listigen Bauern!