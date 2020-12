"Alle basteln Weihnachtsdeko, wir basteln Spielzeug als Geschenke für die Tierheimtiere! Denn auch die Tiere im Tierheim freuen sich über schöne Gaben, vor allem, wenn man sich damit toll beschäftigen kann."



Für Hund, Katze, Maus und Co. hat das Essener Tierheim-Team tolle Bastelideen parat, die es Kindern und Jugendlichen in einer Videokonferenz erklärt und vorstellt.

Der digitale Aktionstag für Kinder und Jugendliche ab ca. 10 Jahren findet am Freitag, 4. Dezember, von 17 bis 17.45 Uhr statt. Im Anschluss wird ein digitales Skript der Bastelanleitungen zur Verfügung gestellt.

Nähere Infos und Anmeldung bei Tierschutzlehrerin Sandra Jansen per E-Mail an jansen@tierheim-essen.org