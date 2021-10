Zuhause gesucht: Kangal-Hündin Sultan sucht einen Altersruhesitz

Kangal-Hündin Sultan (11) wünscht sich, möglichst bald einen Altersruhesitz zu finden! Ideal wäre ein Haus mit Garten oder Hof. Sultan liebt es, längere Runden spazieren zu gehen und genau zu erschnüffeln, was in ihrem Königreich so vor sich geht. Beim Spazieren holt sie sich immer wieder kleine Streichel- und Spieleinheiten bei ihren Tierpflegern ab.

Die neuen Halter sollten etwas Kraft mitbringen, denn draußen pöbelt Sultan, trotz ihrer gemütlichen Art, gerne andere Hunde an. Hier klappt es toll, wenn man einfach zu Zweit mit ihr spazieren geht.

Sultan kann ohne Probleme alleine bleiben, denn dann kann sie ganz in Ruhe ihr Reich beobachten und bewachen. Sie liebt Struktur und feste Tagesabläufe und bestimmt diese als waschechte Königin gerne mit.

Auch Sultans Geschmack ist exquisit, so kommt ihr nur das Beste auf den Tisch!

1 x täglich benötigt die Hündin ein Schmerzmittel für ihre alten Knochen.

Wer Sultan kennenlernen will, meldet sich im Essener Tierheim unter Tel. 0201/83 72 35-0 (di. bis fr. 13 bis 16 Uhr). Nähere Infos zu und weitere Fotos von Sultan gibt es unter https://www.tierheim-essen.de/vermittlung/hunde/die-sultan.html