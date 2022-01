Wie sich die Arbeitswelt unter Corona verändert hat, zeigt ein Blick auf die Statistik des Essener Unternehmensverbandes. Der pandemiebedingte Beratungsbedarf hiesiger Unternehmen ist ungebrochen und war in 2021 sogar noch höher als im Jahr zuvor.

„Mit jeder neuen Corona-Schutzverordnung ergeben sich wieder neue Fragen und Probleme für die Betriebe. Ob 3G am Arbeitsplatz, Testpflicht, Quarantäne-Regelungen oder Hygienekonzepte. Hinzu kommen Themen wie Kurzarbeit und Homeoffice, aber auch Fachkräftesicherung in schwierigen Zeiten. Hier haben unsere Juristen in den vergangenen zwölf Monaten wieder intensiv und tagesaktuell beraten müssen“, berichtet Ulrich Kanders, EUV-Hauptgeschäftsführer.

Klagelust hat abgenommen

Dagegen ist die Klagelust von Arbeitnehmern unter Corona deutlich zurückgegangen, was durch die rückläufige Zahl von Arbeitsgerichtsprozessen sichtbar wird. Kanders nennt dafür drei Hauptgründe: „Durch die Maßnahmen der Bundesregierung wie Kurzarbeitergeld sind die anfänglich befürchteten Massenentlassungen glücklicherweise ausgeblieben. Zudem halten sich Arbeitnehmer mit Streitlust aktuell eher zurück – vermutlich aus Angst, einen Jobverlust zu riskieren. Und schließlich kämpfen die Betriebe weiterhin mit dem Fachkräftemangel und können derzeit schwer auf Personal verzichten.“

Die beim EUV tätigen elf Arbeitsrechtler unterstützten die 500 Mitgliedsunternehmen in 2021 in 3.625 Beratungssachverhalten und vertraten diese in 399 Fällen vor den Arbeitsgerichten bundesweit. Zum Vergleich die Zahlen aus 2020, die 3.497 Beratungen sowie 512 Prozesse beinhalten.