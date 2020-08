Am Samstagvormittag. 22. August. 2020 gegen 11:40 Uhr kam im Gelsenkirchener Ortsteil Erle zu einem Handtaschenraub.

Eine 85-jährige Gelsenkirchenerin war auf dem Fußweg der Schulstraße unterwegs als sie von hinten geschubst wurde, wodurch sie zu Fall kam.

Beim Sturz wurde ihr ihre Handtasche vom Arm gerissen. Anschließend flüchteten die beiden männlichen Täter in Richtung Bonifatiusweg.

Ein Zeuge konnte einen Täter wie folgt beschreiben: Ca. 170 cm groß, vermutlich ausländischer Herkunft, bekleidet mit einem blauen T-Shirt und einer Jeanshose. Der Mann trug eine Stoffmaske vor dem Gesicht.

Die Geschädigte wurde nach Erstversorgung vor Ort mit einem Krankenwagen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang negativ.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240