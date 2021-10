Gelsenkirchen. Am Dienstagnachmittag, 12. Oktober 2021, gegen 15:00 Uhr hatte ein Mitarbeiter eines Getränkemarktes an der Münchener Straße im Gelsenkirchener Ortsteil Schalke über die Überwachungskamera beobachtet, wie ein Mann auf dem Außengelände einen Kasten Bier auf sein Pedelec lud und damit wegfahren wollte.

. Der 25-jährige Angestellte lief daraufhin nach draußen und konnte den Mann noch stoppen, bevor er das Gelände verließ. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Polizei stellten schließlich fest, dass nicht nur der Kasten Bier mutmaßliches Diebesgut war, sondern auch das Pedelec, mit dem der 33 Jahre alte Gelsenkirchener unterwegs war.

Dies wurde als gestohlen gemeldet und war zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen dauern an.