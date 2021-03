Der örtliche Präventionsrat Feldmark in Gelsenkirchen kann sich im März auf Grund der aktuellen Corona-Situation noch nicht wie gewohnt persönlich und vor Ort treffen. "Die Feldmarker sind aufgerufen, mögliche Themen per E-Mail zuzuschicken, die ihnen im Stadtteil “auf den Nägeln brennen”", so Dana Köllmann in der Ankündigung für den Präventionsrat Feldmark.



Das Themenspektrum reicht von Vorschlägen zu Verbesserung der Verkehrssituation, Sauberkeit, Sicherheit bis hin zum guten Zusammenleben. Der Präventionsrat wird die Anregungen sammeln, in Protokollform bringen und an seine Ansprechpartner bei Polizei und Ordnungsamt weiterleiten.

Diese Daten sind nötig

Der Präventionsrat benötigt das Thema und die möglichst genaue Angabe des Ortes (Straße/Hausnummer), wenn möglich mit einem Foto und immer mit den Kontaktdaten für Rückfragen von Seiten der Polizei oder des Ordnungsamtes.

Alle Angaben bitte bis Freitag, 19. März, per E-Mail an: quartiersprojekte@vewo-gmbh.de

Die eingegangenen Themen werden sortiert und im Protokoll zusammengefasst. "Die Kontaktdaten werden selbstverständlich nicht im Protokoll veröffentlicht.", heißt es seitens des Präventionsrates für die Feldmark, der sich über alle Anregungen und Hinweise freut.

Über den Präventionsrat

Der Präventionsrat in der Feldmark trifft sich mehrmals im Jahr. Er setzt sich für die Vorbeugung von Verkehrsunfällen und Kriminalität, für Sauberkeit und Ordnung und ein gutes Leben im Stadtteil ein.