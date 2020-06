Am 12.06. (Fr) gegen 21 Uhr kam es im Bereich Grillo Gymnasium zu einem Polizeieinsatz.

Offensichtlich war ein Raubüberfall auf die dortige Spielhalle gemeldet worden.

In entsprechender Stärke rückte die Polizei GE an und riegelte die Straßen ab.

Tatsächlich hatte ein Betrunkener seit Stunden dort randaliert und immer wieder Passanten angegriffen, bedroht, beleidigt und bespuckt.

Als er auf der Straße nicht genug Opfer finden konnte, begab er sich in die Spielhalle und randalierte dort.

Die Polizei Gelsenkirchen machte kurzen Prozess und packte ihn und sein Fahrrad in den Streifenwagen.

Seinen Rausch kann er in den Zellen der neuen Wache am Wildenbruchplatz ausschlafen und zum Frühstück bekommt er eine Anzeige.

Vermisst wurden lediglich die Hunde der Polizei Gelsenkirchen, etwa der Malinois „Duke“, der sich bei derartigen Einsätzen als bissfest beweisen konnte.

Glaubhaft wurde versichert, dass es ihm gut geht und er bei Rinderbeinscheibe und Wiener Würstchen mit Herrchen und Frauchen auf der Couch chillt, bis ein Anruf kommt.

Denn ein Malinois will gefordert und gefördert werden.

Und ein DUKE kommt selten allein.