Bei einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeuge im Bereich der Schalker Straße wurden am heutigen Freitagmittag. 18. September. 2020 drei Personen verletzt.

Zwei davon mussten in Krankenhäuser transportiert werden.

Gegen kurz nach 13:00 Uhr kollidierten die drei PKW im Bereich der Schalker Straße in Gelsenkirchen Schalke aus bisher ungeklärter Ursache. Da auch Airbags ausgelöst hatten wurden zwei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Einsatzstelle alarmiert.

An der Einsatzstelle wurde die betroffenen Personen vom Notarzt gesichtet und von den Rettungswagenbesatzungen erstversorgt.

Die Besatzung des Löschfahrzeuges unterstützte dabei.

Da keine Betriebsmittel der Fahrzeuge ausgelaufen waren, konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell wieder einrücken.

Quelle: Feuerwehr Gelsenkirchen.