Die Polizei warnt weiter vor falschen Angestellten der Sparkasse, die versuchen Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern um ihr Erspartes zu betrügen. Die vermeintlichen Mitarbeiter der Sparkasse rufen dazu ihre Opfer an und fordern sie auf, eine Transaktionsnummer (TAN) mitzuteilen. Diese TAN in Kombination mit der Kontonummer ermöglicht es den Betrügern anschließend Abbuchungen von den Konten der Geschädigten vorzunehmen.

Beachten Sie daher: Mitarbeiter eines Geldinstitutes erfragen niemals telefonisch sensible Daten. Geben Sie niemals Passwörter, Kontodaten oder Informationen zu Ihrem Kontostand telefonisch heraus. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihren Bankberater und alarmieren Sie im Zweifelsfall direkt die Polizei unter der Notrufnummer 110.