GE. Der Impfbus setzt seine Tour durch das ganze Stadtgebiet in den kommenden Tagen weiter fort. Damit macht die Stadt Gelsenkirchen in Zusammenarbeit mit dem von der DRK bereitgestellten Bus wieder ein niedrigschwelliges Impfangebot.

Die Impfung ist kostenlos und eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument. Ein Impfausweis und die Krankenkassenkarte sind hilfreich.

Erster Stopp in der nächsten Woche ist direkt am Montag, 25. Oktober, am Netto Markendiscount in Gelsenkirchen-Hassel an der Bußmannstraße 15 in 45896 Gelsenkirchen. Geimpft wird mit Biontech. Der Bus steht hier von 10 bis 16 Uhr, impfen ist ohne Termin möglich.



Am Mittwoch, 27. Oktober, steuert der Impfbus den Josef-Büscher-Platz in Gelsenkirchen Horst an. Dies ist der große Marktplatz gegenüber von Schloss Horst an der Turfstraße 21 in 45899 Gelsenkirchen. Auch hier wird mit Biontech geimpft, der Impfbus steht von 8 bis 13 Uhr bereit.

Die Antoniusschule Gelsenkirchen an der Antoniusstraße 2 in 45881 Gelsenkirchen ist am Donnerstag, 28. Oktober, Ziel des Impfbusses: Dieser kann zwischen 10 und 16 Uhr von den Bürgern ohne Voranmeldung auf dem Schulgelände als mobile Impfstation genutzt werden. Auch hier wird mit Biontech geimpft.



Am Freitag, 29. Oktober, steuert der Impfbus die DİTİB Mescidi Aksa Camii/Moschee in Hassel an. Am Freistuhl 14-16 wird hier in 45896 Gelsenkirchen von 12 bis 16 Uhr der Wirkstoff Biontech verimpft.



Am Samstag, 30. Oktober, wird der Impfbus dann in der Zeit von 8 bis 13 Uhr am Ernst-Käsemann-Platz in Rotthausen Station machen.