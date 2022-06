Bei den jährlichen Wartungsarbeiten der Uniper Wärme GmbH wurden Anfang des Jahres gravierende Baumängel an einem Schachtbauwerk im Bereich der Bredde- und Hölscherstraße festgestellt. Die Standsicherheit ist in diesem Teil massiv bedroht und eine Sanierung bzw. ein Abriss und Wiederaufbau unumgänglich. Der Baustart ist am Samstag, 25. Juni.

Gelsenkirchen. Aufgrund der verbauten Leitungsdimensionen handelt es sich um ein sehr großes Schachtbauwerk, welches sich über nahezu die gesamte Fahrbahnbreite erstreckt. Die Arbeiten sind bewusst in die verkehrsärmere Zeit während der Sommerferien 2022 gelegt worden.

Zum Baustart muss die Hölscherstraße unmittelbar vor der Breddestraße für etwa sechs Wochen voll gesperrt werden. Eine Umleitung wird über die Kurt-Schumacher-Straße, die Vinckestraße und die Horster Straße ausgeschildert. Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle über einen Seitenstreifen passieren.

Die Breddestraße ist während der Bauzeit ausschließlich über die Horster Straße erreichbar. Der Parkplatz vor dem ehemaligen Finanzamt kann nur über die Kurt-Schumacher-Straße angefahren werden.

Das Schachtbauwerk der Uniper Wärme GmbH in der Hölscherstraße erfüllt eine zentrale Position in der Fernwärmeversorgung von Gelsenkirchen-Buer. Hier treffen sich zwei Hauptversorgungsleitungen der Uniper Wärme GmbH aufeinander, um von dort über die Breddestraße die Polizei, diverse Privathäuser sowie auch das Krankenhaus Bergmannsheil zu versorgen.

Das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis.