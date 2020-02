Die Stadtbibliothek Gelsenkirchen lädt Erwachsene, die gerne Zeichnen lernen oder mit Profi-Tipps ihre Zeichenkünste verbessern möchten, zu zwei Workshops mit Künstler Olaf Neumann (alias Dogtari) ein.

Der erste Workshop findet statt am



Samstag, 8. Februar 2020,

von 11 bis 13 Uhr,

in der Zentralbibliothek im

Bildungszentrum an der Ebertstraße 19

in 45879 Gelsenkirchen.



Der zweite Workshop ist vorgesehen am



Samstag, 7. März 2020,

von 11 bis 13 Uhr,

in der Stadtteilbibliothek Buer an der

Hochstraße 40-44

in 45894 Gelsenkirchen.



Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 8 Euro, ermäßigt 4 Euro für Schüler/-innen, Studierende, GE-Pass-Inhaber/-innen und mit gültigem Bibliotheksausweis.

Über Anmeldungen freuen sich die Teams der Bibliotheken unter Telefon 0209 169 2819 (für den Termin in der Zentralbibliothek) und

0209 169 4378 (für den Termin in Buer) oder per E-Mail an stadtbibliothek@gelsenkirchen.de.