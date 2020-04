Die Corona-Epidemie stellt weiterhin die Gesellschaft nicht nur in Deutschland vor eine große Aufgabe. Seit Mitte März bietet die Junge Union auch in Gelsenkirchen ihre Hilfe bei Einkäufen und wichtigen Erledigungen an, so dass gerade ältere Mitmenschen keine zusätzlichen Risiken eingehen müssen. Nach über 2 Wochen zieht der Vorsitzender der Jungen Union Gelsenkirchen Julian Pfeifers ein erstes positives Fazit der Hilfsaktion."Es stand außer Frage, dass wir unsere Kraft und Hilfe in dieser Situation in den Dienst unserer Mitmenschen stellen. Einkäufe, das Abholen von Medikamenten oder ähnlichen Notwendigkeiten wollten wir sicherstellen und dass so kontaktlos wie möglich. Mittlerweile erledigen wir tägliche Einkäufe für 2-3 Nachbarinnen und Nachbarn und es funktioniert sehr gut. Wir hoffen, dass wir mit dieser Aktion zur Abschwächung der Infektion und Rückkehr zur Normalität beitragen können und stehen unseren Mitmenschen weiterhin zur Verfügung."