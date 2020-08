Das Spitzentrio von AUF Gelsenkirchen – Jan Specht, Celina Jacobs und Monika Gärtner-Engel (links, mittig bzw. rechts im Bild) – kommt am Samstag, den 8. August nach Gelsenkirchen-Horst. Uns Horstern brennt einiges auf den Nägeln wie die Zunahme der Kinderarmut auf 41,5%, Arbeitsplatzvernichtung, Umweltzerstörung, Schulöffnung unter Corona-Bedingungen oder auch wie es weiter geht im Kampf um ausreichende Gesundheitsfürsorge.

Wir freuen uns deshalb auf das Spitzentrio, das auf ihrer Rundreise durch Gelsenkirchen auch in Horst Rede und Antwort stehen und die Positionen von AUF Gelsenkirchen erläutern wird. Los geht’s um 12 Uhr mit Kundgebung/Diskussion an der Essener Straße/Ecke Buerer Straße (ehemals Gartenbröcker). Nächste Station ist die Essener Straße/Ecke Industriestraße (vor Deichmann). Anschließend Straßenumzug durch die Industriestraße Richtung Markenstraße. Für alle Wahlhelfer (oder die es werden wollen) gibt es um 14 Uhr ein Mitbring-Picknick am Bistro der Horster Mitte mit Ausblick auf weitere Wahlkampf-Aktivitäten.

www.auf-gelsenkirchen.de

Twitter: #aufgelsenkirchen #JanSpechtAUF_GE